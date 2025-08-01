Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Der Schutzengel

Staffel 4Folge 18
Der Schutzengel

Die fliegenden Ärzte

Folge 18: Der Schutzengel

45 Min.Ab 12

Der alte, todkranke Karl Szalinski lebt seit 40 Jahren auf Land, für welches er die Schürfrechte besitzt. Das Pärchen Michael und Lee soll dort für eine Bergbaufirma eine Bodenuntersuchung durchführen. Auf dem Grund wird Eisenerz gefunden. Michael dreht plötzlich durch. Er stößt Lee einen Felshang hinunter. Er hat Tollwut. Die "Flying Doctors" finden ihn. Währenddessen liegt Lee allein im Busch.

