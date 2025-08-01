Die fliegenden Ärzte
Folge 18: Der Schutzengel
45 Min.Ab 12
Der alte, todkranke Karl Szalinski lebt seit 40 Jahren auf Land, für welches er die Schürfrechte besitzt. Das Pärchen Michael und Lee soll dort für eine Bergbaufirma eine Bodenuntersuchung durchführen. Auf dem Grund wird Eisenerz gefunden. Michael dreht plötzlich durch. Er stößt Lee einen Felshang hinunter. Er hat Tollwut. Die "Flying Doctors" finden ihn. Währenddessen liegt Lee allein im Busch.
