Die fliegenden Ärzte
Folge 14: Das letzte Rodeo
45 Min.Ab 12
Die Eltern der zwölfjährigen Kathy, Janet und Frank, leben getrennt. Janet hatte vom unsteten Leben als Rodeoreiter genug. Kathy hat von ihrem Vater die Begeisterung für das Rodeo geerbt. Bei einer Blutuntersuchung stellt sich heraus, dass Kathy Diabetikerin ist. Chris fliegt zu ihr und Janet, um mit der Behandlung zu beginnen. Das Mädchen ist verschwunden. Sie begleitet ihren Vater zu einem Rodeo.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
12
Copyrights:© Beta Film GmbH