Die fliegenden Ärzte
Folge 16: Der Täter kommt zurück
45 Min.Ab 12
Emma und Nick finden auf einem abgelegenen Pfad Bill Richard, der mit einem Hitzeschlag durch den Wald taumelt. Sie rufen Geoffrey zu Hilfe. Jack informiert Bills Sohn Mark. Als Mark eintrifft, hat sich Bill mit Emmas Wagen aus dem Staub gemacht. Emma, Geoffrey und Mark finden ihn schließlich bei einem Flugzeugwrack. Sie kommen einem dunklen Punkt in Bill Richards Vergangenheit auf die Spur.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
12
Copyrights:© Beta Film GmbH