Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Gefährliche Eifersucht

BetaStaffel 4Folge 19
Gefährliche Eifersucht

Gefährliche EifersuchtJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 19: Gefährliche Eifersucht

46 Min.Ab 12

Bruce Logan ist ein hart arbeitender, verbitterter Farmer, dem die erste Frau weggelaufen ist. Er lässt sich von den Philippinen die sensible Maria kommen. Aus Eifersucht hält er sich auf seiner Farm versteckt. Er wirft sogar die beiden Jungen, die ihm auf der Farm helfen, hinaus. Den schwerverwundeten Nick stößt er aus dem Auto. Maria macht sich auf die Suche nach dem Jungen - und verirrt sich.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen