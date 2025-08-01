Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Die Funk-Hochzeit

Staffel 4Folge 8
Die Funk-Hochzeit

Die fliegenden Ärzte

Folge 8: Die Funk-Hochzeit

46 Min.Ab 6

Sheena und ihr Mann Joe wollen, dass ihr Kind in Coopers Crossing zur Welt kommt. Geoffrey vermittelt Joe einen Job auf der Farm der McKinleys. Bald kommt es zu Schwierigkeiten mit einem rassistischen Angestellten. Wegen eines Notfalles kommt Geoff nicht rechtzeitig zu seiner Hochzeit nach Coopers Crossing zurück. Kate will die Trauung nicht verschieben. Die beiden geben sich über Funk das Ja-Wort

Die fliegenden Ärzte
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

