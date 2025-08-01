Die fliegenden Ärzte
Folge 6: Eine alte Rechnung
45 Min.
Essie, die Witwe eines Colonels, will ihr schönes Anwesen "Gunadooh" verkaufen. George Baxter bietet ihr zwei Millionen. Zwei Japaner überbieten ihn. Sie wollen auf dem Gelände einen Golfplatz errichten. Mac ist empört. Er kann die fürchterlichen Kriegserlebnisse im Kampf gegen die Japaner nicht vergessen. David ist entsetzt und wirft ihm Rassismus vor. Essie verkauft schließlich an Australier.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH