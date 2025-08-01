Die fliegenden Ärzte
Folge 17: Überraschender Befund
46 Min.Ab 12
Nick Cardaci verdächtigt seinen Vater Jim, sich mit Amphetaminen aufzuputschen. Er drängt ihn, sich einem Arzt anzuvertrauen. Jim wird in seinem Lastwagen plötzlich ohnmächtig. Er verursacht einen Unfall, indem er einen entgegenkommenden Bus zum Ausweichen zwingt. Zwei Insassen sterben, zahlreiche andere werden verletzt. Die Untersuchung von Jim ergibt, dass er unter einem Gehirntumor leidet.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH