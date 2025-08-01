Die fliegenden Ärzte
Folge 13: Dr. Callaghans Rückkehr
45 Min.Ab 12
Dr. Tom Callaghan ist aus Äthiopien zurückgekehrt. Auf einer abgelegenen Farm will er zu sich selbst finden. Coopers Crossing erfährt durch Zufall von seiner Rückkehr. Man organisiert eine Willkommensparty. Tom flüchtet entsetzt vor dem Rummel. David nimmt Tom im Flugzeug mit, um ihn auf der Farm abzusetzen. Unterwegs hat David einen schweren allergischen Anfall, der ihn außer Gefecht setzt.
