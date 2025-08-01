Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Rickys Chance

Staffel 4Folge 7
Rickys Chance

Die fliegenden Ärzte

Folge 7: Rickys Chance

46 Min.Ab 12

Der kleine Ricky lebt seit dem Tod seiner Eltern bei seinem Großvater Ted Banner. Ricky wird von einem Blitz getroffen. Zwar überlebt der Junge, doch sein Gesundheitszustand ist sehr kritisch: Sam, Kate und David können ihn nicht ins Krankenhaus fliegen, da Teds Piste vom Regen aufgeweicht und somit das Starten unmöglich ist. Bis zum nächsten Morgen bemüht sich David, Ricky am Leben zu erhalten.

