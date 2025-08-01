Die fliegenden Ärzte
Folge 15: Ein Stückchen Hoffnung
46 Min.Ab 12
Karen und Steve unternehmen mit ihrer kleinen Tochter Sophie eine Reise. Erschöpft campieren sie unterwegs. In einem unbeobachteten Moment stürzt die dreijährige Sophie in einen Minenschacht. Luke, Jack und die "Flying Doctors" bemühen sich in einer aufwendigen und schwierigen Rettungsaktion, Sophie zu befreien. Doch die Aktion scheitert, und Sophie rutscht noch tiefer in den Schacht.
Die fliegenden Ärzte
