Unter Mordverdacht

Folge 12: Unter Mordverdacht

45 Min.

Barry Ryan will aufgrund beruflicher Schwierigkeiten Selbstmord begehen. So könnte Barrys Frau Elaine die Lebensversicherung kassieren. Doch Luke Mitchell hört den Schuss und ruft die Ärzte. Barry wird gerettet, ist jedoch zunächst nicht vernehmungsfähig. Jack verdächtigt Luke der Tat. Luke hatte früher unbeabsichtigt einen Polizisten getötet. Jack provoziert Luke und verhaftet ihn dann wegen tätlichen Angriffs.

