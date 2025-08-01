Die fliegenden Ärzte
Folge 22: Judys Baby
45 Min.Ab 6
Emmas 18-jährige Cousine Judy McKenzie bekommt ein Baby und setzt es vor Emmas Haustür aus. Sie fährt nach Coopers Crossing. Im Pub verliert sie das Bewusstsein und wird ins Krankenhaus gebracht. Bald beginnt die Suche nach Judys Baby. Da Emma in Coopers Crossing übernachtet, findet sie das Kind erst am nächsten Tag. Das Baby hat die Nacht überlebt. Brad kann Judy überzeugen, das Kind anzunehmen.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH