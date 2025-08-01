Die fliegenden Ärzte
Folge 31: Auf der Suche
45 Min.Ab 12
Michael O'Connor hat nach dem tragischen Tod seiner Frau aus Schuldgefühlen seine kleinen Töchter Kelly und Hannah verlassen. Sie leben bei der Großmutter Donna Simmons. Ein Jahr später: Donna und die Mädchen suchen Michael. Donna ist unheilbar krank. Nach einem Autounfall stirbt sie im Krankenhaus von Coopers Crossing. Geoffrey findet Michael. Doch der weigert sich, seine Töchter zu sich zu nehmen.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH