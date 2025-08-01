Die fliegenden Ärzte
Folge 32: Gefährliche Spiele
45 Min.Ab 6
Nick versucht sich im Rodeoreiten. Nancy erinnert sich an Ralph McRae, einen Verehrer aus ihrer Jugend, der damals ein berühmter Rodeostar war. Sie will ihn Nick vorstellen. Vic reagiert eifersüchtig; zwischen ihm und Nancy kommt es zum Streit. Dabei stürzt Nancy die Treppe hinunter und verletzt sich das Rückgrat. Nancy ist zunächst gelähmt. Ein Spezialist in Sydney ist ihre letzte Hoffnung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH