Die fliegenden Ärzte
Folge 33: In letzter Minute
45 Min.Ab 12
Chris und Tom werden zu Tyler Wells gerufen. Der medizinisch interessierte Simulant täuscht einen Herzanfall vor. Der Grund: Er will wieder einmal unter Menschen kommen. Chris lässt den Mann bei einer Notoperation assistieren. Außerdem wird ein undeutlicher Notruf aufgefangen. Der Sender kann zunächst nicht ermittelt werden. Chris hat sich in einem Krankenhaus in Sydney um einen Posten beworben.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
12
Copyrights:© Beta Film GmbH