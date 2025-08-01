Die fliegenden Ärzte
Folge 35: Leidensgenossen
45 Min.Ab 12
June Nicholas kommt mit ihrem asthmatischen Sohn Jason nicht zur Sprechstunde. Ihr Funkgerät ist offensichtlich defekt. Tom findet sie in ihrem Haus - krank. Er und Jason fahren zu Nachbar Haggerty. Sie haben einen Unfall, bei dem sich Tom eine Gehirnerschütterung zuzieht. Sie setzen ihren Weg querfeldein fort, verirren sich und müssen im Busch übernachten. Eine dramatische Suche beginnt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH