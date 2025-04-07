Die Rote Meile
Folge 1: Johnnys Tod
46 Min.Ab 12
Johnny hat den Candy-Club renoviert und feiert mit seinem Team die Neueröffnung. Doch seine gute Laune täuscht, er vermisst Annette. Um ihm den Todesstoß zu versetzen, stehlen Kastor und Andreas ihre Schenkungsurkunde und geben vor, Andreas hätte die Hälfte des Clubs übertragen bekommen. Allerdings bemerken Jonny und Annette die Intrige und versöhnen sich. Alles wäre so schön, wäre da nicht ein Auftragskiller, der Annette anvisiert. Im letzten Moment wirft sich Johnny vor sie...
Die Rote Meile
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
