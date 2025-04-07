Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rote Meile

Johnnys Tod

SAT.1Staffel 2Folge 1
46 Min.Ab 12

Johnny hat den Candy-Club renoviert und feiert mit seinem Team die Neueröffnung. Doch seine gute Laune täuscht, er vermisst Annette. Um ihm den Todesstoß zu versetzen, stehlen Kastor und Andreas ihre Schenkungsurkunde und geben vor, Andreas hätte die Hälfte des Clubs übertragen bekommen. Allerdings bemerken Jonny und Annette die Intrige und versöhnen sich. Alles wäre so schön, wäre da nicht ein Auftragskiller, der Annette anvisiert. Im letzten Moment wirft sich Johnny vor sie...

