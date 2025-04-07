Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rote Meile

SAT.1Staffel 2Folge 13
Folge 13: Besuch aus Las Vegas

46 Min.Ab 16

Luna bestürmt Kastor, in das Millionenprojekt des charmanten Amerikaners Landers einzusteigen, das der auf dem Kiez plant. Kastor, der sich aus Eifersucht weigert, erfährt von Andreas, dass Luna von Andreas schwanger ist. Er stellt seine Frau zur Rede, die alles bestreitet. Bei der heftigen Auseinandersetzung stürzt Luna eine Treppe hinunter und verliert ihr Kind. Um sie nicht zu verlieren, geht Kastor nun auf ihren Wunsch ein.

