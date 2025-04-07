Die Rote Meile
Folge 13: Besuch aus Las Vegas
46 Min.Ab 16
Luna bestürmt Kastor, in das Millionenprojekt des charmanten Amerikaners Landers einzusteigen, das der auf dem Kiez plant. Kastor, der sich aus Eifersucht weigert, erfährt von Andreas, dass Luna von Andreas schwanger ist. Er stellt seine Frau zur Rede, die alles bestreitet. Bei der heftigen Auseinandersetzung stürzt Luna eine Treppe hinunter und verliert ihr Kind. Um sie nicht zu verlieren, geht Kastor nun auf ihren Wunsch ein.
Die Rote Meile
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH