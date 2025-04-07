Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rote Meile

Freundinnen

SAT.1Staffel 2Folge 10
Freundinnen

Die Rote Meile

Folge 10: Freundinnen

47 Min.Ab 16

Annettes Freundin Caroline verliebt sich in den neuen Tänzer und Callboy Jesse, ohne begreifen zu wollen, dass der sich nichts aus ihr macht. Als Annette ihr die Augen öffnen will, richtet sich Carolines Zorn gegen sie ... Weil Pietje sich weigert, mit seinem alten Kumpel Charly ein krummes Ding zu drehen, entführt der Pietjes Freundin Gitti. In seiner Not wendet sich Pietje an die Freunde im Candy-Club ...

