Die Rote Meile
Folge 10: Freundinnen
47 Min.Ab 16
Annettes Freundin Caroline verliebt sich in den neuen Tänzer und Callboy Jesse, ohne begreifen zu wollen, dass der sich nichts aus ihr macht. Als Annette ihr die Augen öffnen will, richtet sich Carolines Zorn gegen sie ... Weil Pietje sich weigert, mit seinem alten Kumpel Charly ein krummes Ding zu drehen, entführt der Pietjes Freundin Gitti. In seiner Not wendet sich Pietje an die Freunde im Candy-Club ...
Die Rote Meile
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH