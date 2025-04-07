Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rote Meile

SAT.1Staffel 2Folge 2
47 Min.Ab 12

Annette wird mit dem Tod von Johnny nicht fertig und will den Kiez verlassen. Bald nachdem in Maritas Laden eine Bombe hochgeht und es Annette erst in den letzten Sekunden gelingt, Marita aus den Flammen zu retten, bricht sie zusammen. Der Notarzt Jan kümmert sich intensiv um sie. Als sie erfährt, dass Johnny starb, um ihr Leben zu schützen, ändert sie ihre Pläne: Annette übernimmt den Candy-Club, und Kastor muss einsehen, dass er in ihr eine selbstbewusste Gegnerin hat.

SAT.1
