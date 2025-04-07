Die Rote Meile
Folge 7: Geld oder Liebe
47 Min.Ab 12
Gerd wird Zeuge, wie Prater, ein Kumpel von Milan, die Hure Alexandra niederschlägt. Trotz Drängens von Annette weigert er sich, bei der Polizei auszusagen, weil er Praters Rache fürchtet. Annette will nicht zulassen, dass Prater ungeschoren davonkommt. Entgegen dem Rat ihrer Freunde mischt sie sich in den Fall weiter ein - und bringt sich damit in eine gefährliche Lage ...
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH