SAT.1Staffel 2Folge 5
Folge 5: Gefallene Engel

48 Min.Ab 12

Die 17-jährige Schülerin Tanja strippt für Ecstasy-Pillen vor Andreas' Webcam. Als sie sich weigert, auf den Strich zu gehen, greift Milan zu einem Trick: Er lässt sie von einem angeblichen Zivilbullen festnehmen, um sie später selbst als Retter freizukaufen. Nun steht das Mädchen in seiner Schuld. Doch Tanjas Freund Tobias möchte verhindern, dass sie ins Milieu abstürzt. Annette und Yvonne, die selbst schlechte Erfahrungen mit Milan gemacht hat, wollen ihm dabei helfen.

