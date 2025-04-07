Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rote Meile

Zwischen den Fronten

SAT.1Staffel 2Folge 12
Zwischen den Fronten

Zwischen den FrontenJetzt kostenlos streamen

Die Rote Meile

Folge 12: Zwischen den Fronten

46 Min.Ab 12

Gitti und Pietje werden erpresst: Eine Bande um Karate Benno verlangt "Schutzgeld" für den Imbiss "Scharfes Eck". In ihrer Not wenden sie sich an Annette, die mit Kastor, dem Drahtzieher der Erpressung, einen Deal aushandelt. Doch aus einer friedlichen Einigung wird nichts - vor dem Imbiss kommt es zu einer Schießerei. Andreas ist es leid, Luna nur heimlich zu lieben. Doch Kastor hat ein scharfes Auge auf sie. Als er ihr sogar verbietet, das Haus zu verlassen, rastet Andreas aus.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Rote Meile
SAT.1
Die Rote Meile

Die Rote Meile

Alle 2 Staffeln und Folgen