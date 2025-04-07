Die Rote Meile
Folge 12: Zwischen den Fronten
46 Min.Ab 12
Gitti und Pietje werden erpresst: Eine Bande um Karate Benno verlangt "Schutzgeld" für den Imbiss "Scharfes Eck". In ihrer Not wenden sie sich an Annette, die mit Kastor, dem Drahtzieher der Erpressung, einen Deal aushandelt. Doch aus einer friedlichen Einigung wird nichts - vor dem Imbiss kommt es zu einer Schießerei. Andreas ist es leid, Luna nur heimlich zu lieben. Doch Kastor hat ein scharfes Auge auf sie. Als er ihr sogar verbietet, das Haus zu verlassen, rastet Andreas aus.
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH