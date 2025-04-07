Die Rote Meile
Folge 8: Eine Nacht auf St. Pauli
47 Min.Ab 12
Boxtalent Kai wird erpresst: Entweder er verliert gegen den deutlich schwächeren Gegner oder seiner entführten Freundin geht es an den Kragen. Annette kommt dahinter und bittet Milan um Hilfe. Der regelt die Sache - so gut, dass Annette ihm einen Job als Security-Chef im Candy-Club anbietet. Vater Hupka will seinem Sohn Rainer einen richtigen Männerabend mit zwei Huren auf dem Kiez spendieren, bevor er für ein Jahr nach Amerika geht - er weiß nicht, dass sein Sohn schwul ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Rote Meile
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH