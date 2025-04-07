Die Rote Meile
Folge 11: Verratenes Vertrauen
47 Min.Ab 16
Tänzerin Nadja ist der neue Star des Candy-Clubs. Yvonne freundet sich mit ihr an. Was sie nicht weiß: Die Russin wird von ihrem Landsmann Igor erpresst, der ihr eine Aufenthaltsgenehmigung verschafft hatte. Nadja soll für ihn den Safe des Clubs knacken... Gitti und Pietje übernehmen unterdessen den "Curry-Palace" und bauen ihn mit Hilfe eines Kredits von Annette um zum "Scharfen Eck" ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Rote Meile
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH