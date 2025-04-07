Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 11
Folge 11: Verratenes Vertrauen

47 Min.Ab 16

Tänzerin Nadja ist der neue Star des Candy-Clubs. Yvonne freundet sich mit ihr an. Was sie nicht weiß: Die Russin wird von ihrem Landsmann Igor erpresst, der ihr eine Aufenthaltsgenehmigung verschafft hatte. Nadja soll für ihn den Safe des Clubs knacken... Gitti und Pietje übernehmen unterdessen den "Curry-Palace" und bauen ihn mit Hilfe eines Kredits von Annette um zum "Scharfen Eck" ...

SAT.1
