Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rote Meile

Am Ende der Nacht

SAT.1Staffel 2Folge 3
Am Ende der Nacht

Am Ende der NachtJetzt kostenlos streamen

Die Rote Meile

Folge 3: Am Ende der Nacht

46 Min.Ab 12

Annette hat ihre Kräfte überschätzt: Als sich Sascha wegen Johnnys Tod bis zur Alkoholvergiftung betrinkt, bricht auch sie zusammen. Beiden kommt Notarzt Jan zur Hilfe, der sich auf Anhieb in Annette verliebt und nun häufiger im Candy-Club auftaucht. Yvonne bezieht Jans Interesse irrtümlich auf sich ... Sascha will Rache für den Mord an ihrem Vater. Sie taucht bei Kastor auf, der den Killer beauftragt hatte - in der Tasche trägt sie Johnnys Pistole ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Rote Meile
SAT.1
Die Rote Meile

Die Rote Meile

Alle 2 Staffeln und Folgen