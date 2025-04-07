Die Rote Meile
Folge 3: Am Ende der Nacht
46 Min.Ab 12
Annette hat ihre Kräfte überschätzt: Als sich Sascha wegen Johnnys Tod bis zur Alkoholvergiftung betrinkt, bricht auch sie zusammen. Beiden kommt Notarzt Jan zur Hilfe, der sich auf Anhieb in Annette verliebt und nun häufiger im Candy-Club auftaucht. Yvonne bezieht Jans Interesse irrtümlich auf sich ... Sascha will Rache für den Mord an ihrem Vater. Sie taucht bei Kastor auf, der den Killer beauftragt hatte - in der Tasche trägt sie Johnnys Pistole ...
Die Rote Meile
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
