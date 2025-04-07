Die Rote Meile
Folge 9: Zwei Damen und ein König
45 Min.Ab 16
Liebe und Verliebtheiten sind an sich kein Problem. Doch weil Jan, Annette und Yvonne nicht klar sagen, was sie wirklich fühlen, gibt es Spannungen in dieser Dreiecksbeziehung ... Roxy und Babsi werden von zwei reichen, jungen Männern vergewaltigt. Während Babsi Anzeige erstatten will, dürstet Roxy nach persönlicher Rache. Sie nimmt Milans Pistole an sich ...
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH