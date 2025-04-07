Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rote Meile

SAT.1Staffel 2Folge 9
Folge 9: Zwei Damen und ein König

45 Min.Ab 16

Liebe und Verliebtheiten sind an sich kein Problem. Doch weil Jan, Annette und Yvonne nicht klar sagen, was sie wirklich fühlen, gibt es Spannungen in dieser Dreiecksbeziehung ... Roxy und Babsi werden von zwei reichen, jungen Männern vergewaltigt. Während Babsi Anzeige erstatten will, dürstet Roxy nach persönlicher Rache. Sie nimmt Milans Pistole an sich ...

