Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rote Meile

Julia und Romeo

SAT.1Staffel 2Folge 6
Julia und Romeo

Julia und RomeoJetzt kostenlos streamen

Die Rote Meile

Folge 6: Julia und Romeo

47 Min.Ab 12

Sascha verliebt sich in Sven, den Spross einer Banker-Familie. Dessen Eltern reagieren freundlich auf sie - bis sie erfahren, dass Sascha die Tochter eines Nachtclubbesitzers ist. Als Sven in dieser Situation nicht zu ihr steht, ist Sascha so verletzt, dass sie in Gedanken mit Selbstmord spielt ... Die Hure Natascha wurde betäubt und missbraucht. Roxy und Babsi suchen den Übeltäter und stoßen auf den Vertrauensarzt Westermeier - ein Wolf im Schafspelz?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Rote Meile
SAT.1
Die Rote Meile

Die Rote Meile

Alle 2 Staffeln und Folgen