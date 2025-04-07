Die Rote Meile
Folge 6: Julia und Romeo
47 Min.Ab 12
Sascha verliebt sich in Sven, den Spross einer Banker-Familie. Dessen Eltern reagieren freundlich auf sie - bis sie erfahren, dass Sascha die Tochter eines Nachtclubbesitzers ist. Als Sven in dieser Situation nicht zu ihr steht, ist Sascha so verletzt, dass sie in Gedanken mit Selbstmord spielt ... Die Hure Natascha wurde betäubt und missbraucht. Roxy und Babsi suchen den Übeltäter und stoßen auf den Vertrauensarzt Westermeier - ein Wolf im Schafspelz?
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH