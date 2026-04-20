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Die Schatzsucher von Oak Island

Das Geheimnis im Sumpf

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 10vom 20.04.2026
Das Geheimnis im Sumpf

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 10: Das Geheimnis im Sumpf

40 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Neue geophysikalische Auswertungen enthüllen eine vielversprechende Stelle auf einem bislang kaum erkundeten Bereich des Money Pit. Das Team passt die Bohrungen an und stößt auf einen überraschenden Fund.

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