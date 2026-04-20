Das Gold- und SilbergeheimnisJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 12: Das Gold- und Silbergeheimnis
40 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Das Team geht einer unglaublichen Theorie nach, die die letzten Gold- und Silberfunde im Money Pit erklären könnte. Unterdessen laufen die Vorbereitungen auf die größte Bohrung, die je auf der Insel vorgenommen wurde.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6, Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 7-8: A&E Television Networks, LLC