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Die Schatzsucher von Oak Island

Das Gold- und Silbergeheimnis

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 12vom 20.04.2026
Das Gold- und Silbergeheimnis

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 12: Das Gold- und Silbergeheimnis

40 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Das Team geht einer unglaublichen Theorie nach, die die letzten Gold- und Silberfunde im Money Pit erklären könnte. Unterdessen laufen die Vorbereitungen auf die größte Bohrung, die je auf der Insel vorgenommen wurde.

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