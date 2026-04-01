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Die Schatzsucher von Oak Island

Riesenprojekt

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 13vom 20.04.2026
Riesenprojekt

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 13: Riesenprojekt

40 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Das Team bereitet sich auf die größte Bohrung vor, die jemals auf der Insel vorgenommen wurde. Diese Unternehmung soll das Rätsel um Oak Island endgültig lösen. Ein antiker Gegenstand, der ans Tageslicht gebracht wird, sorgt für Kopfzerbrechen.

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