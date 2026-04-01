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Die Schatzsucher von Oak Island

Hinweise über Hinweise

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 11vom 20.04.2026
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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 11: Hinweise über Hinweise

40 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Das Team um Rick und Marty Lagina staunt nicht schlecht über die Welle an neuen Durchbrüchen im Sumpfgebiet. Und auch im Money Pit stehen die Schatzsucher vor einer bahnbrechenden Entdeckung.

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