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Die Schatzsucher von Oak Island

Das große Graben

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 14vom 20.04.2026
Das große Graben

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 14: Das große Graben

40 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Die Hinweise auf einen Schatz im Boden verdichten sich. Das Team schafft die passenden Geräte an, um die große Bohrung durchzuführen.

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