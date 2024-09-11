Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 10 vom 11.09.2024
34 Min. Folge vom 11.09.2024 Ab 12

Lea ist erleichtert, als ihre Schwester Vera sie unangekündigt im Spreewald besucht. Sie kann endlich ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Doch nach der ersten Erleichterung, kommt es zum Streit - mit weitreichenden Folgen. Nachdem auch bei Lars und Erik die Situation eskaliert ist, schlägt Lars eine ungewöhnliche Maßnahme zum Teambuilding vor. Dr. Berg ist sich sicher, dass Patient Hannes Körner nur simuliert und fordert deshalb seine Entlassung. Doch Körner bleibt hartnäckig.

