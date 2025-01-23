Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Alles auf eine Karte

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 23.01.2025
Folge 4: Alles auf eine Karte

34 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12

Nachdem Lea unverhofft in der Datsche von Chefärztin Dr. Berg ein neues Zuhause findet, gerät sie an ihrem ersten Arbeitstag mit ihrem Kollegen Erik aneinander. Die Reibereien bekommt auch Doreen mit und wittert eine erste Chance, Lea wieder loszuwerden. Doch die Chefärztin will sich ein eigenes Bild machen. Währenddessen stehen Eriks kleinem Bruder Lars die Schulden bis zum Hals. Er lässt sich, um seine Kneipe das "Sägewerk" zu retten, auf ein riskantes Spiel ein.

