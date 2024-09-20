Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Katerstimmung

SAT.1Staffel 1Folge 17vom 20.09.2024
Katerstimmung

KaterstimmungJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 17: Katerstimmung

34 Min.Folge vom 20.09.2024Ab 12

Radus Methanol-Vergiftung zieht große Schatten nach sich. Nico bangt um ihre Freundschaft zu ihm, und Erik fürchtet rechtliche Konsequenzen für Lars, dessen Idee die illegale Schnapsbrennerei war. Ein Streit zwischen den Brüdern zeigt das angespannte Verhältnis der beiden auf. Dr. Berg wird mit einem Fall konfrontiert, der sie an ihre Kindheit erinnert: Der an Dauerübermüdung leidende 16-jährige Julius wird von seinem Vater nicht ernst genommen. Sie will dem Jungen helfen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen