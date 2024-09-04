Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Fehler mit Folgen?

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 04.09.2024
Folge 5: Fehler mit Folgen?

33 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 12

Leas Einstieg als Ärztin in der Spreewaldklinik verläuft alles andere als einfach. Nach einem anaphylaktischen Schock ihres Patienten Gunnar Mielke wird Lea verdächtigt, einen Fehler begangen zu haben. Nicht nur ihr bereits angespanntes Verhältnis zu Erik verschärft sich, sondern auch Dr. Berg, die als Chefärztin in der Spreewaldklinik arbeitet, kommen Zweifel an Leas Handlungsfähigkeit. Kann Nico Lea helfen, ihre Unschuld zu beweisen?

