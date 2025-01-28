Die Spreewaldklinik
Folge 7: Freundschaftsdienste
34 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12
Ralf hat einen Unfall und wird von Lea und Erik notoperiert. Bei weiteren Untersuchungen kommt heraus, dass Ralf schon länger unter Sehstörungen leidet, wohinter Lea eine ernste Ursache vermutet. Nebenbei versucht sie, mehr über Nicos Narbe am Bauch zu erfahren. Doreen, die das verhindern will, greift zu drastischen Maßnahmen. Radu plant ein Date mit Nico und will sie mit einem Konzertbesuch überraschen. Wie wird das Date verlaufen?
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH