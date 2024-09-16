Die Spreewaldklinik
Folge 13: Trauerarbeit
34 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12
Es kommt erneut zum Streit zwischen Lea und Paul. Die beiden versuchen, einander aus dem Weg zu gehen, bis Lea Paul in der Klinik behandeln muss. Als Doreen realisiert, dass Lea in Pauls und Nicos Leben immer präsenter wird, versucht sie weiter gegenzusteuern - ohne Erfolg. Nico bringt die Seniorin Almuth Kramer, die sie verwirrt am Feldrand gefunden hat, zur Behandlung in die Klinik und steht ihr bei der Suche nach einem Familienmitglied bei.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH