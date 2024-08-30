Die Spreewaldklinik
Folge 2: Neuanfang
33 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12
Als Lea erkennt, dass ihre Tochter Nico nicht bei einer Adoptivfamilie, sondern bei ihrem leiblichen Vater Paul aufgewachsen ist, ist sie schockiert. Paul will alles tun, damit Nico die Wahrheit nicht erfährt. Auch Pauls Ehefrau Doreen, die als Verwaltungschefin im Krankenhaus arbeitet, lässt er vorerst im Dunkeln. Die wiederum hält Lea für die perfekte Besetzung der offenen Arztstelle. Nichtsahnend, was für ihre Familie auf dem Spiel steht, wenn Lea im Spreewald bleibt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH