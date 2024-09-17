Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Der Geist von Börnow

SAT.1Staffel 1Folge 14vom 17.09.2024
Der Geist von Börnow

Die Spreewaldklinik

Folge 14: Der Geist von Börnow

33 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 12

Lea und Paul treffen sich, um sich endlich auszusprechen. Doch leider läuft das Gespräch nicht so, wie es sollte. Um Paul und Doreen aus der Krise zu helfen, will Erik den beiden eine Freude bereiten - nicht ahnend, dass er die Situation damit nur verschlimmert. Andreja bricht währenddessen in der Klinik zusammen. Lea möchte ihr helfen und nimmt sich ihres Falls an, doch die setzt wie immer auf ihren langjährigen Arzt, Dr. Wemuth.

