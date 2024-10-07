Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Dein Platz ist hier

SAT.1Staffel 1Folge 27vom 07.10.2024
Dein Platz ist hier

Die Spreewaldklinik

Folge 27: Dein Platz ist hier

34 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12

Nachdem Leas ihr berufliches Trauma hinter sich gelassen hat, beendet Frau Dr. Berg ihre Probezeit und holt sie aus der Beurlaubung zurück. Für Lea beginnt ein neues Kapitel. Endlich kann sie unbeschwert tun, was sie liebt: Menschen helfen und dabei ihrer Tochter Nico nah sein. Für Doreen zerbricht die Hoffnung, dass sie Lea endlich wieder los ist. Radu misstraut Nicos Freund Johnny. Doch er kann seine Ahnung nicht begründen.

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

