Die Spreewaldklinik
Folge 44: In der Falle
34 Min.Folge vom 30.10.2024Ab 12
Nach Veras Beichte schickt Lea ihre Schwester wütend nach Hause. Unterdessen versucht Nico, Johnny zu überführen - was ihr mehr abverlangt als erwartet. Während unklar ist, ob der drohende Zerfall ihrer Familie nun aufgehalten werden kann, schweißt Nicos Aktion sie und die emotional aufgewühlte Lea näher zusammen. Als Gitta erkennt, dass sie mit ihrem Verdacht über Dr. Wemuths Affäre falschliegt, versucht sie, die Sache wieder geradezubiegen. Lohnt sich ihr Einsatz diesmal?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH