Die Spreewaldklinik

In der Falle

SAT.1Staffel 1Folge 44vom 30.10.2024
In der Falle

Folge 44: In der Falle

34 Min.Folge vom 30.10.2024Ab 12

Nach Veras Beichte schickt Lea ihre Schwester wütend nach Hause. Unterdessen versucht Nico, Johnny zu überführen - was ihr mehr abverlangt als erwartet. Während unklar ist, ob der drohende Zerfall ihrer Familie nun aufgehalten werden kann, schweißt Nicos Aktion sie und die emotional aufgewühlte Lea näher zusammen. Als Gitta erkennt, dass sie mit ihrem Verdacht über Dr. Wemuths Affäre falschliegt, versucht sie, die Sache wieder geradezubiegen. Lohnt sich ihr Einsatz diesmal?

SAT.1
