Die Spreewaldklinik
Folge 50: Die Lösung
33 Min.Folge vom 27.11.2024Ab 12
Nicos Wunsch, Ärztin zu werden, wächst. Lea und Radu wollen sie dabei unterstützen, aber Nico wird schnell klar, dass das ein weiter Weg wird. Paul fällt eine Idee in den Schoß, wie er seine Tochter helfen könnte, doch als er Doreen von seinem Plan erzählt, mit der ganzen Familie nach Spanien auszuwandern, ist sie völlig perplex. Eriks Patient Torsten Taubert weist alle Symptome einer Multiplen Sklerose auf, doch warum schlagen die Medikamente nicht an?
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH