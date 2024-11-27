Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 50vom 27.11.2024
33 Min.Folge vom 27.11.2024Ab 12

Nicos Wunsch, Ärztin zu werden, wächst. Lea und Radu wollen sie dabei unterstützen, aber Nico wird schnell klar, dass das ein weiter Weg wird. Paul fällt eine Idee in den Schoß, wie er seine Tochter helfen könnte, doch als er Doreen von seinem Plan erzählt, mit der ganzen Familie nach Spanien auszuwandern, ist sie völlig perplex. Eriks Patient Torsten Taubert weist alle Symptome einer Multiplen Sklerose auf, doch warum schlagen die Medikamente nicht an?

