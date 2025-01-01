Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Manöver am Teich

WarnerStaffel 6Folge 10
Manöver am Teich

Manöver am TeichJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 10: Manöver am Teich

44 Min.Ab 6

Die Schatten des Krieges strecken ihre Arme allmählich auch bis nach Walton's Mountain aus, und von Tag zu Tag werden die Bewohner bedrückter. Während bei "Drucilla's Pond" Manöver der Armee stattfinden, will Olivia Walton die Erinnerung an bessere Zeiten im Bild festhalten: Sie malt die schönsten Ansichten der Berge, damit spätere Generationen sich auch der friedlichen Zeiten erinnern. Als sie ihre Werke ausstellt, kauft ein unbekannter Bewunderer einige von ihnen ...

