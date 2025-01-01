Die Waltons
Folge 2: Der Waisenjunge
43 Min.
Die Waltons entdecken eines Tages einen kleinen schwarzen Jungen, der sich in ihrer Scheune versteckt hält. Sie erfahren schließlich von ihm, dass er den ganzen langen Weg von North Carolina bis zu ihnen zu Fuß zurückgelegt hat. Nach und nach finden sie auch die Gründe dafür heraus, denn schon bald wächst der sympathische Kleine allen in der Familie ans Herz, und er fasst Vertrauen zu ihnen. Vor allem zu John-Boy entwickelt er eine innige freundschaftliche Beziehung ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen