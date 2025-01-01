Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Musiker

Staffel 6Folge 18
Musiker

MusikerJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 18: Musiker

42 Min.

Jason überwindet seine Voreingenommenheit und versucht, Jason Foster davon zu überzeugen, gemeinsam mit ihm an einem Vorspielen teilzunehmen. Voller Lampenfieber besuchen sie zusammen das Probespiel ... Elizabeth ist auch in ständiger Aufregung, aber aus einem ganz anderen Grund: Sie hat sich bis über beide Ohren verliebt, und zwar in einen neuen Jungen aus ihrer Klasse ...

