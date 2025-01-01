Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Der Indianerfriedhof

WarnerStaffel 6Folge 4
Der Indianerfriedhof

Der IndianerfriedhofJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 4: Der Indianerfriedhof

46 Min.

Zwei Fremde kommen nach Walton's Mountain und bekunden durch ihre Worte und ihr Auftreten, dass sie sich bestens in der Gegend auskennen und ihre familiären Wurzeln hierher zurückreichen. Es handelt sich um Indianer, die hier auf ihrem angestammten Grund und Boden sind. Es kommt zu Spannungen zwischen ihnen und den Dorfbewohnern, die sich noch verstärken, als die Fremden behaupten, die Scheune der Waltons stünde auf einem alten indianischen Begräbnisplatz ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen