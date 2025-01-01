Die Waltons
Folge 15: Das Fest
44 Min.
Endlich ist es so weit: Nur noch eine einzige Rate ist fällig, und dann ist das Darlehen auf die Sägemühle der Waltons abbezahlt! Dieses Ereignis soll mit einem Picknick gebührend gefeiert werden. Doch dann erfahren sie, dass ein anderes Mitglied der Gemeinde zur gleichen Zeit mit den Banken in Konflikt gerät und dringend finanzielle Unterstützung braucht. Unterdessen spielen die Mädchen für Reverend Buchanan die Heiratsvermittler ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen