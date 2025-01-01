Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Das erste Enkelkind (2)

WarnerStaffel 6Folge 8
Das erste Enkelkind (2)

Folge 8: Das erste Enkelkind (2)

48 Min.Ab 6

Mary Ellen bringt ihr Kind im Hause der Waltons zur Welt. Das erste Enkelkind für John und Olivia! Aber auch der Rest der Familie ist sofort ganz vernarrt in den kleinen Familiennachwuchs. Doch kurz nach seiner Geburt ist das Baby plötzlich verschwunden! Es stellt sich heraus, dass Cassie, deren Kind tot geboren wurde, ihn entführt hat. Eine dramatische Suche beginnt ...

